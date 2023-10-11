Тестовые пуски перед открытием канатной дороги начались на ВДНХ

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Специалисты приступили к пусконаладочным мероприятиям на канатной дороге на ВДНХ, сообщили Москве 24 в пресс-службе выставочного комплекса.

Тестовый режим продлится от 1 до 3 месяцев. Как уточнил завкафедрой испытания сооружений Московского государственного строительного университета Дмитрий Солгай, в РФ есть нормативная база, которая четко регламентирует периодичность таких испытаний.

"То есть раз в месяц проводятся определенного рода испытания. Также раз в год. Или если произошел простой на какое-то время, то есть сама канатная дорога долгое время не эксплуатировалась, также проводятся испытания. Суть их сводится к тому же, как и перед началом эксплуатации", – уточнил он.

Ранее стало известно, что на ВДНХ в скором времени откроется канатная дорога. Кабинки в виде стеклянных шаров будут курсировать над парком Будущего и парком "Орион".

Москвичам рассказали, когда откроется канатная дорога на ВДНХ