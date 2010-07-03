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11:46

"Лефортово" и "Авиамоторная" временно войдут в состав Некрасовской линии метро

город строительство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строящиеся станции "Лефортово" и "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут действовать в составе Некрасовской линии до запуска всех участков БКЛ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он уточнил, что таким образом пассажиры смогут проехать из Некрасовки до "Лефортова" без пересадок. Сейчас там продолжаются строительные работы. Почти на треть выполнено устройство верхнего строения пути на перегонах.

"На "Авиамоторной" идет монтаж основных конструкций выхода южного вестибюля, а основные конструкции вестибюля "Лефортово" готовы на 85%", – уточнил Хуснуллин.

Второй участок Некрасовской линии метро от станции "Косино" до "Нижегородской" планируют достроить до конца года. Одновременно ведутся работы по благоустройству прилегающих к будущим станциям территорий.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Лефортово". Сейчас уже ведутся отделочные работы, планируется, что станцию стилизуют под гравюры ХVII–XVIII веков.

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