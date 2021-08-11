Помещение в доходном доме архитектора Мясникова выставлено на торги в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги нежилое помещение в доходном доме В. И. Мясникова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание расположено рядом с Патриаршими прудами и признано объектом культурного наследия.

"Сейчас город предлагает инвесторам помещение площадью 84,7 квадратного метра на первом этаже доходного дома В. И. Мясникова. Оно имеет свободное функциональное назначение, поэтому будущий собственник сможет открыть там офис, магазин, кафе или заняться другим видом деятельности", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что с начала 2021 года предприниматели купили у города уже 271 нежилое помещение, два из них расположены в зданиях с охранным статусом.

Доходный дом В. И. Мясникова был построен в 1902 году: архитектор Василий Мясников спроектировал и построил его для себя. После революции 1917 года здание было национализировано и стало жилым домом. Исторический облик оно сохранило до настоящего момента.

Подать заявку на участие в торгах можно до 13 сентября, аукцион состоится 20 сентября. Также у покупателей будет возможность осмотреть помещение не выходя из дома, используя онлайн-тур в режиме 3D.

Ранее сообщалось, что в Москве более 100 нестационарных торговых объектов и площадок выставили на торги. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, победители аукционов смогут открыть торговые точки, пункты проката и культурно-досуговые центры.