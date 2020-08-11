Более 84 тысяч велосипедов перевезли пассажиры МЦД с начала года

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Более 84 тысяч велосипедов перевезли пассажиры Московских центральных диаметров с начала 2020 года, сообщает пресс-служба МЦД.
43 тысячи велосипедов перевезли по МЦД-1, более 41 тысячи – по МЦД-2. Для них в поездах "Иволга" имеются специальные крепления. Это сделано для того, чтобы велосипед не было необходимости разбирать или складывать. Провоз велосипеда по МЦД бесплатный, однако на него необходимо оформить билет в кассах.
Также москвичи могут воспользоваться пунктами велопроката, которые расположены возле станций МЦД. Так, велосипед можно взять в аренду возле 15 остановочных пунктов. 9 станций велопроката размещено на МЦД-1, 6 – на МЦД-2.
Воспользоваться опцией аренды велосипеда можно возле остановочных пунктов Бескудниково, Дегунино, Окружная, Тимирязевская, Савеловская, Белорусская, Тестовская, Фили, Кунцевская. Также велопрокат доступен рядом со станциями Дмитровская, Рижская, Каланчевская, Курская, Москворечье и Гражданская.
Для того чтобы взять велосипед в аренду, необходимо зарегистрироваться в терминале станции проката или на сайте сети "Велобайк". Также данная опция доступна через приложение в App Store и Google Play.
Возле станций МЦД расположены живописные велосипедные маршруты. Так, возле пункта Славянский бульвар расположен Парк Победы, а недалеко от Красного Строителя прокатиться можно по Битцевскому парку. Около станции Тестовская проложен популярный велосипедный маршрут вдоль набережной до Крымского моста.
Кроме того, рядом со станциями МЦД-1 расположены такие места для велопрогулок, как парки "Фили" и "Северные Дубки", Долгие пруды, а также Тимирязевский, Лианозовский и Долгопрудненский парки. Возле остановочных пунктов МЦД-2 велосипедные маршруты имеются в Аннинском лесопарке, парке "Борисовские пруды", музее-заповеднике "Царицыно", а также Люблинском и Покровском парках.
Ранее стало известно, что с начала 2020 года велосипедами городского проката воспользовались около трех миллионов раз. Чаще всего функцией аренды велосипеда пользуются у входа на ВДНХ и в Парке Горького.
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