На день в прошлое. Чем удивит фестиваль "Времена и эпохи" в первый уик-энд

Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Более 200 реконструкторов из Великобритании, Франции, Италии, Испании, а также Болгарии, Индии и других стран порадуют москвичей и гостей города зрелищными представлениями в первый уик-энд фестиваля "Времена и эпохи". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля реконструкторы из Франции познакомят всех желающих с жизнью Римской республики или перенесут их во времена наполеоновских войн. Гости из Нидерландов воссоздадут в центре столицы повседневных уклад людей палеолита, мезолита и неолита. А участники из Великобритании пригласят взглянуть на Викторианскую эпоху, Семилетнюю и Первую мировую войны.

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Большинство зарубежных реконструкторов собираются в этот уик-энд на площадке "Конкурс исторических проектов", которая расположена на площади Революции.

Представители французского исторического клуба Le poilu de la Marne приехали в Москву из Шампани уже во второй раз. Их специализация − времена Первой мировой войны, также как и у участников клуба Croix de Guerre из Великобритании. Кроме того, итальянская Compagnia dell’Orso представят на площадке шоу барабанщиков и флагоносцев, а гости из Индии помогут совершить небольшое путешествие в эпоху конца XIX века.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мероприятия с участием иностранных реконструкторов можно увидеть на восьми столичных бульварах: Покровском, Яузском, Чистопрудном, Сретенском, Петровском, а также Рождественском, Гоголевском и Тверском.

В частности, у дома № 8 на Покровском бульваре воссоздадут уголок легендарной Скифии Геродота, а на площадке "Великое посольство Петра" в районе дома № 18 на Покровском бульваре усилиями реконструкторов из Великобритании, Испании и Латвии можно будет перенестись в начало XVIII века.

На Рождественском бульваре реконструируют период Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Именно там разбили свой лагерь 23 реконструктора из болгарского военно-исторического клуба "46 пехотен Добрички полк", которые принимают участие в фестивале уже в третий раз.

А на Тверском бульваре работают площадки "От Москвы до Парижа", где собрались французские реконструкторы из команды Jean Roch Coignet, названной так в честь ветерана наполеоновских войн.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в столице с 10 по 22 августа. Программа охватывает 30 площадках, которые посвящены различным историческим периодам. В мероприятиях принимают участие как российские, так и зарубежные реконструкторы.