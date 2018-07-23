Средневековые рыцари сразятся на Пушкинской площади

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Рыцарские турниры пройдут на Пушкинской площади в рамках фестиваля "Времена и эпохи". Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".
Как рассказали организаторы фестиваля, мероприятия будут проходить в столице с 10 по 22 августа. На Пушкинской площади в центре столицы для гостей подготовят реконструкции исторических поединков средневековых рыцарей, а также соревнования по фехтованию. Посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, примерить рыцарские доспехи и сделать снимки на память в фотозоне. Уточняется, что на турнир пригласили опытных фехтовальщиков из Великобритании, Франции, Израиля, Белоруссии и Молдавии.
В оргкомитете пояснили, что участники турнира "Кубок Донжона" будут сражаться в европейских доспехах образца XIV-XVI веков. В групповых поединках сойдутся по пять бойцов с каждой стороны. "Гости увидят турнир по историческим европейским боевым искусствам HEMA (Historical European Martial Arts), профессиональные поединки по средневековым боям по правилам лиги World Medieval Fighting Championship и другие зрелищные соревнования", – цитирует Агентство "Москва" сообщение оргкомитета.
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" состоится в Москве уже в восьмой раз. В этом году он пройдет на 29 площадках. Российским и зарубежным реконструкторам предстоит воссоздать различные исторические эпохи: от Каменного века до 80-х годов прошлого столетия.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля в центре Москвы построят средневековый замок. Модель крепости XIII века возведут на Никитском бульваре. Принять участие в строительстве могут все желающие.
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