В рамках фестиваля "Времена и эпохи" организуют 340 бесплатных экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В дни проведения фестиваля "Времена и эпохи" организуют 340 бесплатных пешеходных экскурсий по центру Москвы. Маршруты пройдут по историческим улицам и площадям. Все желающие узнают, например, когда появилась улица Петровка, почему Чистые пруды называют "чистыми" и как раньше выглядела Тверская улица.

Специально для посетителей опытные экскурсоводы разработали десять маршрутов, большинство из которых включает в себя не только прогулки по городу, но и посещение фестивальных площадок.

Экскурсии будут проходить дважды в день по будням и четыре раза по выходным с 10 по 22 августа. Начало экскурсий в будние дни – в 16:00 и 18:00, а в выходные – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Чтобы попасть на экскурсию надо зарегистрироваться за 4 дня на сайте фестиваля.

Принять участие в экскурсиях смогут около 6 800 человек. Большую часть из 10 маршрутов продолжительностью 1,5 часа каждый экскурсоводы связали с площадками общегородского фестиваля "Времена и эпохи".

Ранее сообщалось, что непрерывный маршрут в 10 километров образуют площадки фестиваля "Времена и Эпохи" в столице. Прогуливаясь по бульварам, гости увидят исторические спектакли, а также примерят исторические костюмы и примут участие в ремесленных мастер-классах. На некоторых площадках организуют старинные игры.