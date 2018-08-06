Площадки фестиваля "Времена и Эпохи" станут единым маршрутом

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Непрерывный маршрут в 10 километров образуют площадки фестиваля "Времена и Эпохи" в столице, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
"В этом году 17 из 30 площадок фестиваля "Времена и Эпохи" расположатся на столичных бульварах – Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном, Тверском, Никитском и Гоголевском", – рассказали организаторы.
Прогуливаясь по бульварам, гости увидят исторические спектакли, а также примерят исторические костюмы и примут участие в ремесленных мастер-классах. На некоторых площадках организуют старинные игры.
Например, на Петровском бульваре реконструируют каменный век. Посетители изучат орудия труда и наскальную живопись, научатся добывать огонь пятью различными способами без спичек, отметили организаторы фестиваля.
Лагеря русской и наполеоновской армий возникнут на Тверском бульваре. Все желающие смогут пойти на занятия в школах фехтовальщиков и кавалеристов.
Помимо бульварных в столице будут действовать еще несколько площадок. В центре фестиваль займет Тверскую и Пушкинскую площади, а также площадь Революции, улицу Красная Пресня у домов 1 строение 1 и 1 строение 6, Новопушкинский сквер, Камергерский переулок и территорию у музея Пресня. Кроме того, площадки появятся на Воробьевской набережной, Профсоюзной улице и в парке Дружбы.
Фестиваль "Времена и Эпохи" пройдет в Москве с 10 по 22 августа. В нем примут участие ведущие клубы реконструкторов из России и зарубежья. Они воссоздадут различные эпохи от каменного века до 1980-х годов. Лучшим командам вручат девять грантов по 1 миллиону рублей. Деньги пойдут на реализацию исторических проектов.
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