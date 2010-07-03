В Люберцах реконструируют Октябрьский проспект

Фото: www.mos.ru

В Люберцах проведут реконструкцию Октябрьского проспекта. Это позволит разгрузить дорожно-транспортную сеть на Рязанском проспекте, на участке МКАД и в области.

Решение о реконструкции принято Градостроительно-земельной комиссией. Работы проведут за счет бюджетных средств Московской области.

Всего в 2019 году планируется обновить 19 миллионов квадратных метров дорог. В 2019–2021 годах будет реализована программа по замене 27,5 тысячи метров шумозащитных экранов.

Ранее ГЗК одобрила проект реконструкции автомобильной дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна – Поведники (Афанасовское шоссе) на участке 0-2,74 километра.

Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос движения. Это позволит разгрузить МКАД на участке 82-95 километры.