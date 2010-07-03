Афанасовское шоссе расширят до четырех полос движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект реконструкции Афанасовского шоссе предусматривает его расширение до четырех полос движения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

"Это обеспечит дополнительную транспортную связь между Дмитровским и Ярославским шоссе, а также позволит разгрузить МКАД на участке 82-95 километры", – отметила она.

Ранее ГЗК одобрила документацию по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна – Поведники (Афанасовское шоссе) на участке 0-2,74 километра.

Магистраль расположена в Северном районе Москвы и в городском округе Мытищи, проходит вдоль северной границы территории Северной станции водоподготовки.

Реализовать проект планируется за счет средств бюджета Московской области.

Ранее сообщалось, что Москва вышла на второе место в мире по темпам строительства дорог. За последние восемь лет в столице было возведено 8201 километр дорог и более 250 мостов, тоннелей и эстакад.