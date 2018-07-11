Висячие сады и бассейн могут появиться на месте столичного монорельса

11 июля, 17:06
Фото: stroi.mos.ru
На месте монорельса на северо-востоке города могут появиться висячие сады и бассейн. Об этом сообщается на официальном портале Стройкомплекса.
Поезда планируют спустить на землю и связать с трамвайной линией. Молодые архитекторы из интернатуры бюро WOWHAUS предложили создать на место монорельсовой дороги парк длиной 4,7 километра, который будет проходить через несколько районов Москвы. Монорельс интегрируют в трамвайную сеть после 2019 года. Сейчас поезда ходят в туристическом режиме.
В разных районах города в этом парке разместят необходимые объекты, в том числе рестораны, оранжереи и бассейн. В мировых столицах есть похожие объекты. К примеру, в Манхэттене на месте старой надземной железной дороги построили парк Хай-Лайн.
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