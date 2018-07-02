Монорельс интегрируют в трамвайную сеть после 2019 года

Фото: ТАСС/Кавашкин Борис

В настоящее время разрабатывается проект интеграции московского монорельса в существующую трамвайную сеть. Планируется, что он будет реализован не раньше 2019 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас, по его словам, поезда ходят в туристическом режиме. Планируется убрать 2,5 километра монорельса от Новомосковской улицы до улицы Сергея Эйзенштейна. Также перестроят трамвайную линию от улицы Новомосковская до проспекта Мира и проложат 600 метров трамвайных путей, включая 450 метров по эстакаде, передает Агентство "Москва".

Единственная в столице линия монорельса стартовала в ноябре 2004 года. Линия соединяет станции метро "Тимирязевская" и "ВДНХ".

Ранее сообщалось, что после разработки проекта реконструкции дороги на месте монорельса начнется строительство новой транспортной линии. 20 ноября единственной ветке монорельса в Москве исполняется 13 лет.

Как отмечалось, единственную линию монорельса в столице превратят в трамвайную. Конструкции монорельса будут демонтированы в районе ВДНХ и Останкино полностью, на месте опор монорельса от Останкино вдоль улицы Академика Королева до автодороги построят трамвайные пути.