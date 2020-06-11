Еще 2236 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 115 тысяч пациентов вылечилось от коронавируса в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115769 человек", – заявила вице-мэр.

Выздоровевшие от COVID-19 могут стать донорами плазмы крови, которая поможет другим заболевшим новым вирусом. Сдать кровь могут граждане в возрасте от 18 до 55 лет с имеющимися отрицательными анализами на ВИЧ, а также гепатиты B и С.

Кроме того, выздоровевшим от коронавируса предлагают стать социальными волонтерами. Они могут помочь тем, кто проходит курс лечения на дому. Желающим сдать кровь или стать социальным волонтером необходимо позвонить по номеру телефона +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 18:00.

Ранее стало известно, что в российские больницы отправили первую партию препарата "Авифавир", который предназначен для лечения коронавируса. Ранее он доказал свою клиническую эффективность, которая превысила отметку 80%.

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что темпы прироста заболевших коронавирусом в Москве снизились в четыре раза за последние 1,5 месяца. 40% выявленных случаев при этом не имели клинических проявлений болезни. В ведомстве подчеркнули, что такие цифры сформировались благодаря введенным в столице ограничительным мерам.