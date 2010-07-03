Московские застройщики накопили на счетах 350 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные застройщики накопили на счетах 350 миллиардов рублей в преддверии перехода на эскроу-счета. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"Мы видим, что у застройщиков на счетах большие остатки, я так понимаю, что наши застройщики готовятся и собирают эти остатки на случай, если у них не получится с 1 июля получить проектное финансирование. Как эти остатки будут использоваться? Совершенно точно, что денег собрано больше, чем денег, которые идут в стройку. Они, наверное, пойдут в стройку, но в течение какого-то времени", – сказал Хуснуллин.
Хуснуллин добавил, что около 60% застройщиков не намерены переходить на проектное финансирование. "Это более 20 миллионов квадратов недвижимости и более 120 тысяч договоров долевого участия", – пояснил заммэра.
С 1 июля 2019 года все застройщики обязаны будут использовать эскроу-счета. То есть деньги дольщиков будут заморожены на специальных банковских счетах до полного окончания строительства. Но с 1 мая для некоторых строителей начали действовать послабления. В частности, для тех, чьи дома готовы минимум на 30 процентов. Они смогут привлекать деньги дольщиков напрямую.
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