Главгосстройнадзор выявил более 200 нарушений на стройках Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Более 200 нарушений требований градостроительного законодательства выявил Главгосстройнадзор Московской области на стройплощадках региона. Нарушения были выявлены за неделю с 13 по 19 мая, сообщила пресс-служба ведомства, передает Агентство "Москва".
"Инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области с 13 по 19 мая 2019 года на строящихся объектах выявлено 204 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства", – сказано в сообщении.
Застройщики быстро устранили 180 ранее выявленных нарушений. Также инспекторы провели 213 проверок строящихся объектов. Приведено в порядок 28 стройплощадок, устранено 17 нарушений порядка ведения исполнительной документации.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.