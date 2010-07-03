Главгосстройнадзор выявил более 200 нарушений на стройках Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Более 200 нарушений требований градостроительного законодательства выявил Главгосстройнадзор Московской области на стройплощадках региона. Нарушения были выявлены за неделю с 13 по 19 мая, сообщила пресс-служба ведомства, передает Агентство "Москва".

"Инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области с 13 по 19 мая 2019 года на строящихся объектах выявлено 204 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства", – сказано в сообщении.

Застройщики быстро устранили 180 ранее выявленных нарушений. Также инспекторы провели 213 проверок строящихся объектов. Приведено в порядок 28 стройплощадок, устранено 17 нарушений порядка ведения исполнительной документации.

