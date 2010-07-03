Программу праздничного концерта в Парке Горького определили сами выпускники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на заседании президиума правительства Москвы рассказал о проведении праздничных мероприятий, которые посвящены завершению учебного года.

Ежегодный городской праздник состоится в Парке Горького 20 июня в 20:00 и продлится до 06:00 21 июня. На торжественное мероприятие приглашены все столичные выпускники. В этом году школу заканчивают 55,3 тысячи одиннадцатиклассников.

Для участия в праздничной церемонии уже зарегистрировались 22 630 выпускников из 338 школ. Их будут сопровождать 4 387 учителей и родителей, что является абсолютным рекордом за последние семь лет.

В этом году для выпускников выступят Егор Крид, Feduk, Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова, Елена Темникова и другие популярные артисты. Всего в праздничный вечер выступят 40 исполнителей, которых выбрали сами выпускники через портал "Активный гражданин". За любимого артиста проголосовали 6,6 тысячи человек, из них 3,4 тысячи – это выпускники. Лидером голосования стали Feduk и Егор Крид. Прямую трансляцию концерта будет вести телеканал "Музыка Первого".

В Парке Горького для проведения торжества уже обустроены две большие сцены, семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон. В 00:00 состоится праздничный фейерверк, после которого на Главной сцене продолжится концерт.

Пройти на территорию Парка Горького можно будет только выпускникам по индивидуальному браслету с QR-кодом. Приезд и отъезд на мероприятие будут осуществляться по индивидуальному графику для каждой группы выпускников. От каждой школы также будут присутствовать на мероприятии не менее двух взрослых сопровождающих.

Для организованной поездки выпускников подготовлено 623 автобуса лицензированных перевозчиков. Следить за безопасностью на мероприятии будут 220 сотрудников полиции, 600 сотрудников внутренних войск, 160 сотрудников частных охранных организаций.

На территории Парка Горького на протяжении всего вечера будут дежурить четыре бригады скорой помощи и одна бригада Центра экстренной медицинской помощи. Для гостей праздника будут работать пять крупных точек питания, 38 нестационарных торговых объектов. Предусмотрена установка 200 мобильных туалетных кабин.

