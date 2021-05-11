Системы жизнеобеспечения Москвы работали в штатном режиме в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице в период майских праздников все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"Аварийных отключений потребителей не допущено", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в период длинных выходных все предприятия и компании комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме. Городской штаб дежурил круглосуточно, 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур находились в постоянной готовности к оперативному реагированию на нештатные ситуации.
Специалисты уделяли особое внимание уборке мест массового пребывания людей, а также вывозу мусора.
6 мая ураганный ветер в столице повалил 56 деревьев. Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, оказались повреждены около 44 автомобилей и несколько конструкций. Городские службы провели работы по ликвидации последствий непогоды – специалисты демонтировали поврежденные постройки и вывозили поваленные ветром деревья.
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