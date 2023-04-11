Производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза в начале 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В период с января по февраль 2023 года производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сфера легкой промышленности представлена в Москве более чем 200 предприятиями, которые активно занимают освободившиеся ниши и удовлетворяют растущий спрос на свои изделия. На заводах и фабриках отрасли занято свыше 10 тысяч человек", – отметил он.

Столичные власти активно поддерживают предприятия легкой промышленности. Для предпринимателей установлен ряд мер поддержки, одна из которых – статус промышленного комплекса – позволяет предприятиям экономить на налогах, а вырученные средства направлять на развитие производств.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что с начала 2023 года в столице выпустили 1,5 миллиона вязанных и трикотажных изделий, а также 277 тысяч единиц спецодежды. Помимо этого, на предприятиях сшили 286 тысяч пар обуви.

"В городе все чаще появляются новые предприятия легкой промышленности, которые осваивают производство как классических товаров, так и с использованием альтернативных материалов", – добавил Овчинский.

Одна из московских компаний при производстве одежды использует яблочную кожуру и переработанный пластик. Из переработанного пластика резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начал изготавливать экоботинки.

Получить подробную информацию о мерах поддержки, финансировании и кредитовании, а также локализации предприятий в столице можно по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru. Предпринимателей готовы проконсультировать с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

До этого стало известно, что в 2022 году столичная фабрика "Парижская коммуна" произвела порядка 980 пар обуви. Объем производства "Парижской коммуны" вырос на 4% по сравнению с показателем 2021 года. Наибольший рост по объемам выпускаемой продукции был зафиксирован в сегменте детской обуви, которой за год предприятие произвело порядка 144 тысяч пар.



Собянин: объем производства одежды в Москве за год вырос в 6,6 раза

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