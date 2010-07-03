Завершено строительство жилого комплекса в Хорошево-Мневниках

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На северо-западе столицы ввели в эксплуатацию новый жилой комплекс, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Объект, который расположен на Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники, состоит из двух 31-этажных и одного 10-этажного жилых корпусов. Общая площадь высоток – более 138 тысяч квадратных метров. Здания объединены трехуровневым стилобатом. Строения облицованы деталями серо-желтого цвета.

В паспорте объекта говорится, что квартиры комплекса относятся к категории бизнес-класса. Потолки выше стандартных – достигают трех метров. Площадь жилья тоже довольно большая – однокомнатные – от 47 "квадратов", двухкомнатные – от 63 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что власти столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса апартаментов в ЦАО. Жилой комплекс на улице Пресненский вал представляет собой 19-этажное монолитное здание. Представлены апартаменты с различными планировками площадью от 23 до 139 квадратных метров.