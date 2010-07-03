Комплекс апартаментов ввели в эксплуатацию в центре Москвы

Фото: pik.ru

Власти столицы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса апартаментов в ЦАО, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Объект расположен на улице Пресненский вал, дом 21. Строительство велось с 2012 года. Закончил работы новый инвестор, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Жилой комплекс представляет собой 19-этажное монолитное здание. Представлены апартаменты с различными планировками площадью от 23 до 139 квадратных метров. Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию видеонаблюдения, зон отдыха и озеленение.

В шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, аптеки, продовольственные магазины и скверы. На первом и втором этажах обустроены помещения общественного назначения.