Водосточная сеть Москвы увеличилась на 313 километров в 2023 году

Фото: пресс-служба ГУП "Мосводосток"

Протяженность водосточной системы в столице возросла на 313 километров. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Таких показателей удалось добиться благодаря работам, связанным с строительством коммунальной инфраструктуры, социальных объектов, реновации жилья и развития дорожно-транспортной сети.

При этом специалисты ГУП "Мосводосток" также приводили в порядок и существующую систему. Так, по 315 адресам в прошлом году обновили те участки сетей, где находятся водостоки с высокой степенью износа.

"При прокладке трубопроводов использовался закрытый метод и применялись бестраншейные технологии продавливания в грунте. Это более надежно, экологично и экономично, не оказывает влияния на другие коммуникации, а также не наносит ущерба газонам и благоустроенным территориям", – сказано на сайте мэра Москвы.

Кроме того, во время реконструкции применялся метод санации, то есть протаскивание внутри старой трубы гибкого полимерного стеклопластикового рукава, разрушение старой железобетонной трубы и протаскивание на ее месте новой пластиковой водосточной трубы.

Таким образом, общая протяженность новых участков сети составила свыше 46 километров в прошлом году, а в этом планируется реконструировать столько же участков по более чем 270 адресам.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что в обслуживании ГУП «Мосводосток» находится водосточная сеть Москвы общей протяженностью 8 853 километра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что роботизированные системы помогают содержать инженерные сети города. Так, по словам мэра, роботы помогают специалистам "Мосводоканала" оценивать техническое состояние труб, проводить проверки и устранять повреждения.



Собянин отметил, что похожие устройства применяются для мониторинга водосточной сети, трубопроводы которой часто практически недоступны для человека.



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