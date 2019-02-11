Жилой дом усадьбы XIX века признан памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом городской усадьбы XIX века во Вспольном переулке признали выявленным объектом культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание возведено в 1860-х годах. Оно выполнено в стиле эклектики с элементами классицизма. Большой историко-архитектурной ценностью обладают интерьеры дома.

До настоящего времени сохранились парадная лестница с балюстрадой, лепнина с цветочным и геометрическим орнаментами, а также три голландские печи.

Первоначально это был одноэтажный деревянный жилой дом на каменном фундаменте. Он был построен, когда владение принадлежало московскому купцу второй гильдии Василию Быкову.

В 1867 году надстроили второй этаж. С 1900 по 1913 год в усадьбе размещалась редакция журнала "Вопросы философии и психологии".

Теперь здание находится под государственной охраной. Его запрещено сносить, а все ремонтные и реставрационные работы можно проводить только по согласованию с Мосгорнаследием.

В будущем здание могут включить в реестр объектов культурного наследия. Для этого оно должно пройти историко-культурную экспертизу.

Ранее статус объекта культурного наследия регионального значения получил особняк Густава Келлера на территории бывшей Бутырской слободы.