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11 февраля, 09:12

Демонтаж бизнес-центра "1812" планируют завершить до конца февраля

город недвижимость

11 февраля, 09:12

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Фото: Проект комплекса "1812" на Поклонной горе

В Москве до конца февраля планируют завершить демонтаж недостроенного бизнес-центра "1812". Здание находится по адресу: улица Поклонная, владение 9.

Генеральный директор группы компаний "КрашМаш", которая ведет работы по сносу объекта, Виктор Казаков сообщил, что срок демонтажных работ увеличили из-за дополнительных согласований документов со стороны заказчика.

"Сейчас все согласовано, объем демонтажа надземной части скорректирован, и мы продолжаем работы в регламентированное время, согласно постановлению правительства Москвы о содержании строительных площадок в столице", – сказал Казаков Агентству "Москва".

Строительство бизнес-центра начинала компания "Финансовый центр – межбанковская валютная биржа". В рамках проекта планировалось возвести крупнейший в Европе океанариум и комплекс апартаментов. Однако проект заморозили.

Ранее полностью снесли один из наиболее известных долгостроев столицы – Ховринскую больницу. До конца февраля с территории планируют вывезти все строительные отходы.

Долгострой разбирали с помощью двух экскаваторов-разрушителей с самыми длинными стрелами в России. Каждый из них оснащен тяжелыми гидравлическими ножницами.

город недвижимость

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