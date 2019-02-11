На портале "Узнай Москву" появились маршруты по "посольским" местам

На портале "Узнай Москву" появились два новых маршрута под названием "Москва "посольская". Маршруты разработали ко Дню дипломатического работника.
Первый маршрут проходит по улице Поварская и окрестностям. Второй – по улице Пречистенка и прилегающим кварталам.
Маршруты разработали специально ко Дню дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
Пользователей познакомят с историей 34 зданий, в которых располагаются иностранные дипломатические миссии. 17 остановок предусмотрено на маршруте.
В Москве находятся 113 посольских особняков. Все они представляют собой ярчайшие примеры работ лучших архитекторов и формируют неповторимый облик Москвы.
Ранее стало известно, что на портале появился список научных достопримечательностей. Можно побывать на бесплатной экскурсии по технопаркам, технологичным компаниям и научно-образовательным площадкам.
Интерактивный гид по столичным достопримечательностям "Узнай Москву" включает в себя описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музея, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях. В мобильном приложении можно сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным и Петром Великим.
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