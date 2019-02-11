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11 февраля, 07:49

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На портале "Узнай Москву" появились маршруты по "посольским" местам

Москвичи смогут прогуляться по "посольским" местам

город культура

11 февраля, 07:49

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

На портале "Узнай Москву" появились два новых маршрута под названием "Москва "посольская". Маршруты разработали ко Дню дипломатического работника.

Первый маршрут проходит по улице Поварская и окрестностям. Второй – по улице Пречистенка и прилегающим кварталам.

Маршруты разработали специально ко Дню дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Пользователей познакомят с историей 34 зданий, в которых располагаются иностранные дипломатические миссии. 17 остановок предусмотрено на маршруте.

В Москве находятся 113 посольских особняков. Все они представляют собой ярчайшие примеры работ лучших архитекторов и формируют неповторимый облик Москвы.

Ранее стало известно, что на портале появился список научных достопримечательностей. Можно побывать на бесплатной экскурсии по технопаркам, технологичным компаниям и научно-образовательным площадкам.

Интерактивный гид по столичным достопримечательностям "Узнай Москву" включает в себя описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музея, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях. В мобильном приложении можно сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным и Петром Великим.

город культура

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