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11 января, 10:32

Город

Шестую новостройку по программе реновации передали под заселение в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шестую новостройку передали под заселение в Можайском районе в рамках реализации программы реновации. Как уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, речь идет о доме № 23 на улице Красных Зорь.

В новые квартиры переедут жители домов старого жилого фонда, которые располагаются по адресу улица Красных Зорь, дом 29, и улица Кубинка, дом 16, корпуса 2 и 3, дом 8, дом 18, корпус 1.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Можайском районе уже около 1,9 тысячи человек получили новое жилье с современной отделкой. Всего в программу включены 148 домов в районе.

"Началось переселение почти 850 жителей пяти домов в Можайском районе. Перед новогодними праздниками департамент подготовил для них письма с предложениями равнозначных квартир. Начиная с 10 января первые горожане приступают к осмотру жилья в новостройке на улице Красных Зорь", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе началось переселение по реновации в новый дом, расположенный в Линейном проезде. В него переезжают жители домов 32, корпуса 1, и 36, корпуса 2, на Дмитровском шоссе и дома 3 в Локомотивном проезде.

Всего в районе в рамках программы реновации расселят 45 жилых домов. Для этого уже подобрали восемь стартовых площадок.

Еще более 200 жителей Дмитровского района получили квартиры по программе реновации

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