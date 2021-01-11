В Москве за сутки зафиксировали 4 646 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 4 646 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в городе с инфекцией столкнулись 862 214 человек, сообщает Оперативный штаб.

Уточняется, что прирост заразившихся за 24 часа составил 0,5 процента. При этом скончались от болезни в городе 75 человек.

За последние сутки в России обнаружили 23 315 новых случаев коронавируса. Из них 2 805 (12,0%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее инфекционист Ирина Шестакова заявила, что остановить пандемию поможет вакцинация. Для этого требуется привить три четверти от всего населения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии зафиксировано свыше 90 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 931 382 человека скончались от заболевания.

Сообщалось, что 14 января в Китай для выяснения происхождения COVID-19 прибудет группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.