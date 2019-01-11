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18:27

Москвичей пригласили на выставки в павильоне "Рабочий и колхозница"

город досуг выставки

18:27

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ в рамках проекта межмузейного обмена "Резидент" работают две выставки, которые представлены в павильоне "Рабочий и колхозница". Сергей Собянин сообщил в Instagram, что москвичи и гости столицы могут посмотреть произведения из коллекции Самарского художественного музея и работы, посвященные Михаилу Булгакову.

Посетители выставки "Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея" смогут посмотреть работы русских художников с первой половины XVIII века до 1970-х годов. Также на выставке представлены произведения из Китая, Японии и Индии XVII–XIX веков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На выставке "Явление героя. В поисках Михаила Булгакова" посетители узнают больше о писателе.

Представленные коллекции из Самарского художественного музея когда-то собирал австрийский купец Альфред фон Вакано. Выставки будут работать до 31 марта.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ стартует новый сезон цикла лекций о современной цифровой журналистике. Партнером проекта выступает факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. 23 января состоится лекция "Как проверить подлинность фотографии в цифровую эпоху". Лекторы – заведующий кафедрой фотожурналистики и технологий СМИ, доцент факультета журналистики Олег Бакулин и преподаватель факультета Мария Ромакина.

город досуг выставки

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