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15:53

Москвичей научат распознавать фейковые фотографии

общество парки

15:53

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Фото: depositphotos/kasto

В павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ стартует новый сезон цикла лекций о современной цифровой журналистике. Партнером проекта выступает факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Ведущие преподаватели факультета расскажут об основных трендах развития медиа и влиянии "цифры" на современную журналистику, сообщает Агентство "Москва".

23 января состоится лекция "Как проверить подлинность фотографии в цифровую эпоху". Лекторы – заведующий кафедрой фотожурналистики и технологий СМИ, доцент факультета журналистики Олег Бакулин и преподаватель факультета Мария Ромакина.

Они расскажут о наиболее резонансных случаях манипуляций с цифровыми фотографиями, произошедшими в последние годы. Особое внимание уделят способам анализа фотографий и различным технологиям распознавания фотофейков. Слушатели смогут пройти блиц-тренинг, на котором попробуют определить подлинность фотографий.

На 16 января запланирована лекция "СМИ на краю пропасти: есть ли жизнь "в цифре"?". Доцент факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук Андрей Вырковский расскажет о переменах в СМИ, связанных с цифровизацией, поисковиками, агрегаторами и соцсетями.

30 января пройдет лекция "Как новые медиа меняют журналистику". Слушатели узнают о переменах в современной коммуникации, об изменении процесса создания и распространения информации.

Лектором выступит доцент факультета журналистики Диана Кульчицкая. Она расскажет, как журналисты используют социсети в своей работе, какие новые форматы используются в онлайн-СМИ, и что отличает мультимедийность от конвергенции.

Лекции будут начинаться в 19:00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

17 января в павильоне "Заповедное посольство" в "Зарядье" пройдет лекция "Как сохранить психологическое здоровье в мегаполисе". Москвичам расскажут, как сохранить психологическое здоровье, выйдя на работу после праздников.

общество парки

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