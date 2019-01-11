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12:38

Главный дом и флигель усадьбы Демидова отреставрируют

город благоустройство

12:38

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Усадьбу Демидова, которая расположена в Большом Толмачевском переулке, отреставрируют. Задание на разработку проекта выдало Мосгорнаследие, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.

Дома построены в конце XVIII века – середине XIX века. Первый владелец – Аммос Демидов, один из основателей уральских литейных заводов при императоре Петре I. Исследователи предполагают, что дом был построен по проекту Матвея Казакова (родоначальник московской архитектурной школы, один из основоположников классицизма в русской архитектуре). В состав усадьбы входят главный дом, два боковых флигеля и чугунная ограда с воротами. Реставрационные работы проведут в главном доме и одном из флигелей.

"В середине XIX века владелицей усадьбы стала графиня Мария Соллогуб, преобразовавшая особняк в популярный литературно-политический салон. Его посещали братья Киреевские, Алексей Хомяков, братья Аксаковы, Иван Тургенев, Чичерин и другие представители интеллигенции", – рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

В разное время в здании были размещены Московская шестая гимназия, госпиталь для душевнобольных воинов, школа, детский дом, библиотека и другие учреждения.

В 2018 году в Москве отреставрировали 215 исторических объектов. Масштабная реставрационная программа стартовала в столице в 2010 году. За это время в порядок привели более тысячи памятников истории и культуры. В прошлом году список объектов культурного наследия регионального значения пополнился 81 объектом. В частности, туда добавили общежитие Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, деревянный домик купца Виноградова, доходные дома на 3-й и 4-й Тверских-Ямских улицах, дача Смирновых в Сокольниках.

Ранее сообщалось, что все восемь корпусов Яузской больницы отреставрируют к 2020 году. Раньше часть корпусов входили в усадебный ансамбль рода Баташевых, построенный по приказу купца и владельца выксунских чугунных и тульских самоварных заводов Ивана Баташева.

город благоустройство

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