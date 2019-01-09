Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все восемь корпусов Яузской больницы отреставрируют к 2020 году. Об этом рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Стартовала реставрация одной из старейших столичных клиник – Яузской больницы, которая занимает территорию порядка трех гектаров. Сейчас в состав медорганизации входит 15 корпусов, часть из которых – это объекты культурного наследия. В проекте реставрации была учтена историческая уникальность этих строений, а также необходимость приспособить их под современные нужды больницы", – сказал он.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, раньше часть корпусов входили в усадебный ансамбль рода Баташевых, построенный по приказу купца и владельца выксунских чугунных и тульских самоварных заводов Ивана Баташева.

В 2018 году в Москве отреставрировали 215 исторических объектов. В их числе павильон "Космос" на ВДНХ, читальный зал Российской государственной библиотеки, Дом-музей Тургенева, Малый театр и другие уникальные здания.

Также в прошлом году список объектов культурного наследия регионального значения пополнился 81 объектом. В частности, туда добавили общежитие Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, деревянный домик купца Виноградова, доходные дома на 3-й и 4-й Тверских-Ямских улицах, дача Смирновых в Сокольниках.

Масштабная реставрационная программа стартовала в столице в 2010 году. За это время в порядок привели более тысячи памятников истории и культуры.