Более 200 исторических объектов отреставрировали в Москве в 2018 году

В 2018 году в Москве отреставрировали 215 исторических объектов, написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Это павильон "Космос" на ВДНХ, читальный зал Российской государственной библиотеки, Дом-музей Тургенева, Малый театр и другие уникальные здания, которые делают Москву неповторимой", – напомнил мэр. Он поблагодарил всех, кто работал над этими проектами.

В прошлом году список объектов культурного наследия регионального значения пополнился 81 объектом. В частности, туда добавили общежитие Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, деревянный домик купца Виноградова, доходные дома на 3-й и 4-й Тверских-Ямских улицах, дача Смирновых в Сокольниках.

Масштабная реставрационная программа стартовала в столице в 2010 году. За это время в порядок привели более тысячи памятников истории и культуры.