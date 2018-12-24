Список объектов культурного наследния Москвы пополнился 80 точками в 2018 году

В 2018 году список объектов культурного наследия регионального значения Москвы пополнился 81 точкой. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Он отметил, что по данным на конец декабря в Москве под государственной охраной состоит 7734 объектов культурного наследия, этот список постоянного пополняется.

"В 2018 году количество объектов регионального значения увеличилось на 81 объект. Еще порядка 130 объектов включено в перечень выявленных объектов культурного наследия", – передает слова Емельянова Агентство "Москва".

В частности, в список объектов культурного наследия попали общежитие Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, деревянный домик купца Виноградова, доходные дома на 3-й и 4-й Тверских-Ямских улицах, дача Смирновых в Сокольниках.

В этом году в Москве отреставрировали почти 200 объектов культурного наследия.