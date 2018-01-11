Более 40 социальных объектов было построено в столице в 2017 году инвесторами

11 января, 12:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 40 объектов социальной инфраструктуры было построено в столице в 2017 году за счет инвесторов.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заявление главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, в Москве ввели в эксплуатацию 41 социальный объект, в том числе девять детских садов на 1080 мест, пять школ, семь спортивно-рекреационных объектов.
Школы построили по адресам: улица Мосфильмовская, дом 88/5 (на 592 места), улица Народного Ополчения, дом 9а (на 336 мест), поселение Десеновское, вблизи деревни Десны, участок № 50/10 (на 1375 мест), улица Новаторов, дом 22а (на 1000 мест). Кроме того, было реконструировано здание школы в поселении Воскресенском (дом 36а).
Новые детские сады открылись на улице Лобачевского, владение 118, в поселке Коммунарка поселения Сосенского, на улицах Сергея Макеева, Мосфильмовской, на Кожевническом проезде, Внутреннем проезде, Нахимовском проспекте и Варшавском шоссе.
В городе появились и спортивно-рекреационные объекты, в том числе центр мини-гольфа в деревне Лужки поселения Михайлово-Ярцевского и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Так же открылись футбольная тренировочная база с шестью футбольными полями и автостоянкой, фитнес-центр с бассейном, ледовый дворец и фитнес-клуб.
Ранее в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве построили свыше 60 объектов социальной инфраструктуры в 2017 году. В столице появились 13 школ, в том числе самая большая в стране, 14 детсадов, восемь медицинских зданий, 22 спортобъекта и пять объектов культуры. Столичный градоначальник подчеркнул, что от доступности социальной инфраструктуры во многом зависит качество жизни.
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