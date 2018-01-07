Более 60 соцобъектов построили в Москве в 2017 году

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Москве построили свыше 60 объектов социальной инфраструктуры в 2017 году, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter.

"В минувшем году в Москве появились 13 школ, в том числе самая большая в стране, 14 детсадов, 8 медицинских зданий, 22 спортобъекта и 5 объектов культуры", – говорится в сообщении.

Собянин подчеркнул, что от доступности социальной инфраструктуры во многом зависит качество жизни.