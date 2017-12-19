Пять школ и пять детских садов построили за счет инвесторов в столице

19 декабря, 13:56
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Пять школ и пять детских садов построили в столице с начала года на средства частных инвесторов.
В новых школах смогут обучаться более 3,4 тысячи юных горожан, а посещать детские сады – 680 детей, сообщает Агентство "Москва".
Школы появились на улице Мосфильмовская, Народного Ополчения, Новаторов, в поселении Десеновское. Отремонтировали также образовательное учреждение в поселке Воскресенское. Детские сады заработали в поселении Сосенское, Коммунарке, на улице Лобачевского, Мосфильмовская и Берзарина.
Всего в этом году инвесторы помогли создать более 30 социальных объектов в городе, включая спортивно-развлекательные и культурные.
Кроме того, за счет инвесторов в столице ремонтируют памятники культуры. К примеру, на улице Николоямская был восстановлен Дом купца Николая Баулина.
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