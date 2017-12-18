Город построит в Москве почти 30 объектов образования в 2018 году

18 декабря, 14:04
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Почти 30 объектов образования планируется построить в столице в 2018 году за счет города, сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
Если быть точнее, то ожидается ввод в эксплуатацию 29 объектов, в том числе 15 дошкольных образовательных учреждений на более 3,4 тысячи детей, шесть школ на 4,1 тысячи учеников мест и восемь блоков начальных классов на 2,8 тысячи мест, передает телеканал Москва 24.
Бочкарев напомнил, что в этом году предусмотрен ввод в эксплуатацию 12 объектов образования, в том числе четыре дошкольных образовательных учреждения на 850 мест, четыре школы на 4 тысячи 175 мест и четыре блока начальных классов на более чем 1,3 тысячи мест.
Он уточнил, что в Некрасовке построена самая большая школа в России. Одновременно в ней могут учиться 2,1 тысячи детей.
Общая площадь здания – 28,5 тысячи квадратных метров. Школа имеет М-образную схему компоновки, обеспечивая учебные помещения нормативным освещением, и состоит из центрального ядра со спортивными и общественными помещениями и разделенных корпусов с отдельными входами.
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