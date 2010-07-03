Дополнительные валидаторы установили на станции Опалиха МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции Опалиха второго диаметра установили семь дополнительных валидаторов по просьбе пассажиров. Об этом проинформировали в пресс-службе АО "Центральная ППК".

"Проанализировав итоги работы в понедельник в утренний час пик, для удобства пассажиров руководством компании было принято решение увеличить количество валидаторов на данной станции. Таким образом, у пассажиров появится возможность сократить время прохода на посадку", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что с момента запуска Московский центральных диаметров станцией Опалиха воспользовалось свыше 134 тысяч человек.

На станции в Красногорске установили дополнительные валидаторы

Ранее МЦД начали работу в платном режиме. Оказалось, что данный вид транспорта пользуется большой популярностью, даже несмотря на прекращение бесплатного периода эксплуатации.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" вобрали в себя 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.