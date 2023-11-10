На выставке "Россия" прошла "космическая" свадьба сотрудников Восточного

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На площадке Международной выставки-форума "Россия" 10 ноября прошла церемония бракосочетания "День космического масштаба", сообщает пресс-служба выставки.

Церемония состоялась в павильоне "Космонавтика и авиация". Свой брак зарегистрировали сотрудники космодрома Восточный – амурчане Александр и Алена Андрейченко. Пара познакомилась на работе.

Гостями их свадьбы стали губернатор Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО "ЦЭНКИ – Космодромы России" Николай Нестечук. Частью церемонии стала прогулка жениха и невесты на российском автомобиле AURUS, во время которой молодожены увидели основные достопримечательности выставки "Россия".

Для отдыха после свадьбы молодой семье предоставили номер в партнерском отеле, а комитет по туризму Москвы организовал для них экскурсию по столице.

"Сегодня у нас проходит первая свадьба из цикла подобных торжественных мероприятий, которые состоятся на площадке нашей выставки. Скоро планируется проведение якутской свадьбы и свадьбы молодоженов из Забайкальского края, которая пройдет по старообрядческим традициям. Церемонии учитывают обычаи российских регионов: мы увидим и национальные костюмы, и различные обряды. Это поможет познакомиться поближе с культурой России", – сказала заместитель гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина.

По ее словам, за время проведения выставки пройдет более 40 свадеб. Также она рассказала, что 11 ноября Чукотский автономный округ представит театрализованную постановку с элементами национальных свадебных обычаев и обрядов оленных чукчей.

12 ноября свадьбу в национальных традициях представит Республика Саха (Якутия): гости выставки смогут увидеть обряд одевания якутской невесты, основанный на традициях XIX века. На следующей неделе запланированы церемонии бракосочетания у Забайкальского края и Бурятии. Первый регион проведет свадьбу в старообрядческом стиле, а второй – по обряду "Хунжэлэй найр" ("Праздник одеяла").

17 ноября можно будет познакомиться со свадебными обрядами русских и бурят Прибайкалья: Иркутскую область представит межнациональная пара.

Ранее для ВДНХ стало рекордным число посетителей выставки-форума "Россия". В первые три дня после ее открытия оно достигло 448 тысяч человек. В день открытия выставки, 4 ноября, ее посетили 191 тысяча человек, 5 ноября – 123 тысячи человек, 6 ноября – 134 тысячи человек.

Сергей Собянин отмечал, что в рамках форума 18 павильонов-резидентов ВДНХ подготовили специальные программы. В их числе – объекты Музейного города ВДНХ, новый павильон "Атом", выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан и другие объекты.

Выставка открылась в столице 4 ноября и будет работать для посетителей до 12 апреля 2024 года. Участие в мероприятии принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, каждая из которых имеет собственный стенд.

При этом уточняется, что для выставки-форума "Россия" на ВДНХ понедельник станет техническим днем, когда она не будет работать.

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