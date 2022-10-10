Пищевой кластер построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пищевой кластер появится в поселении Щаповском в ТиНАО. Общая площадь комплекса может составить 163,2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Уточняется, что пятилетнюю аренду 27 гектаров земли и внесение изменений в правила землепользования одобрила столичная градостроительно-земельная комиссия.

Ожидается, что в рамках проекта построят объекты пищевой промышленности и торговли, а также офисы и общежитие для сотрудников. Застройщиком выступит компания "Крост", которая создала ледяную пещеру в парке "Зарядье" и реконструировала Триумфальную площадь.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выделят инвесторам землю для создания 15 новых производств. По словам заммэра Владимира Ефимова, инвесторы получат более 116 гектаров земли.

Отмечалось, что в ТиНАО, в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное, образуют индустриальный кластер с четырьмя заводами по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков, морских грузовых контейнеров и медицинского стекла. В Капотне построят производственный комплекс для выпуска товарного и архитектурного бетона.



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