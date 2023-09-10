Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за тумана

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичным водителям нужно быть внимательными за рулем из-за тумана утром 10 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По информации МЧС, уточнили в сообщении, с 08:00 до 10:00 в Москве прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200–500 метров.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее минимум 30 авиарейсов задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково. Помимо этого, один из рейсов в Домодедово был отменен.

Гидрометцентр России, в свою очередь, сообщил, что в столице и области 10 сентября прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов, а в Подмосковье – от 17 до 12 градусов.

Москвичам рассказали о погоде в столице в ближайшие дни