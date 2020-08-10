Строительство дома по программе реновации завершено в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Завершено строительство жилого дома по программе реновации в районе Северное Измайлово, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Северное Измайлово по адресу: улица Константина Федина, владение 13–19, завершено строительство жилого дома для расселения по программе реновации. В настоящее время идут финальные работы по чистовой отделке, благоустройству придомовой территории, готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию", – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом рассчитан на 1 090 квартир, в том числе шесть квартир оборудовали для маломобильных граждан. Монолитное здание облицовано клинкерной плиткой. На первом этаже дома размещены объекты социального, коммерческого и культурного назначения, а также центр информирования населения.

В вестибюле жилой части дома расположены лифтовой холл, пространство для колясок и помещения для дежурного и хранения уборочного инвентаря, а также зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Жилой дом также оснастили системой безопасности, видеокамерами, пожарными сигнализациями.

Придомовую территорию озеленили и благоустроили. Во дворе появились спортивные и детские площадки. Жильцы дома могут оставить свой автомобиль как на подземной парковке, так и на открытой стоянке.

Ранее сообщалось, что жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе столицы. Восьмиэтажное здание было возведено по индивидуальному проекту. Внешняя часть дома оформлена в цветовой гамме, совпадающей с общим планом района.

Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных людей по территории жилого дома создана безбарьерная среда. В жилой части дома построены 18 однокомнатных, 55 – двухкомнатных и 18 – трехкомнатных квартир.

