Концерт начался на проспекте Сахарова в рамках согласованной акции

Фото: телеграм-канал Московские новости

На проспекте Академика Сахарова стартовала согласованная акция, начался концерт, передает Агентство "Москва".

Выступят планируют Ic3peak, "Кровосток" и Face. Около дома №9 установлена сцена.

Заявленная численность акции составляет до 100 тысяч человек.

Ранее в МВД предупредили о недопустимости нарушения закона на согласованном со столичными властями митинге. Любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.