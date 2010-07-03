Все больше москвичей предпочитают завтракать вне дома

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Москвичи все чаще завтракают вне дома
Москвичи все чаще ходят в кафе и рестораны на завтрак. Утренних посетителей прибавляется с каждым годом. В заведения в центре города уже так просто внутрь не попадешь – нужно отстоять очередь.
С июля 2018 года по июнь 2019 года в стране число желающих позавтракать вне дома выросло в среднем на 13 процентов по сравнению с таким же периодом 2017-2018 гг. В столичном регионе таких людей стало больше на 16 процентов, выяснили эксперты международной исследовательской компании NPD Group.
"Обед и полдник в нашей стране уже не такие популярные, люди сейчас на работе больше времени проводят. Стараются плотно завтракать и соответственно плотно ужинать. Поэтому завтрак теперь является основным приемом пищи", – рассказал телеканалу Москва 24 шеф-повар кафе с круглосуточными завтраками Александр Погодаев.
Спрос именно на завтраки очень большой, в некоторых кафе даже отменили обеды. Каши, омлеты и сырники там теперь подают до четырех часов дня.
"Москвичи очень ленивые, особенно в выходные. И вставать на завтраки в 10-11 часов утра – очень сложно. Я даже могу сам по себе судить. Поэтому мы ввели предложение для наших гостей – в будние дни до 13:00 у нас можно позавтракать, в выходные дни – до 16:00", – рассказывает управляющий ресторана Виталий Никифоров.
Завтраки после полудня больше похожи на обед. И по цене (1000 рублей) на человека, и по содержанию.
"Культура завтраков вне дома в России пока еще недоразвита. Около 10 процентов всех визитов питания вне дома приходится на утренние визиты. В то время в европейских странах эта доля значительно выше", – рассказывает руководитель направления Foodservice международной аналитической компании Марина Лапенкова.
Ранее эксперты составили антирейтинг продуктов, от которых лучше воздерживаться по утрам или как минимум ограничивать их употребление. Туда вошли соки, выпечка и сыры. Высокое потребление фруктозы и сахарозы без клетчатки может неблагоприятно менять уровень липидов в крови. Кроме того, может понизиться чувствительность к инсулину, не исключен сахарный диабет.
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