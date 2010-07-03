Вход на станцию метро "Проспект Мира" закроют 11 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию столичной подземки "Проспект Мира" Кольцевой линии закроют для входа пассажиров утром 11 августа из-за празднования Курбан-байрама. Режим работы соседних станций также могут скорректировать.

"В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока станция "Проспект Мира" Кольцевой линии в этот день будет работать с 05:30 только на выход и пересадку на Калужско-Рижскую линию. Четыре эскалатора станции будут включены только на подъем для выхода в город", – рассказали в пресс-службе метрополитена.

Жителям города и гостям столицы порекомендовали использовать для входа в метро ближайшие станции: "Сухаревская", "Рижская" Калужско-Рижской линии, "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии и "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий.

Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях будет увеличено количество сотрудников службы безопасности и полиции.

Ранее сообщалось, что ряд маршрутов наземного транспорта в столице изменится 11 августа. Движение транспорта поменяется в районе станций метро "Проспект Мира", "Отрадное" и "Минская". Трамваи № 7 будут курсировать от района Богородский до улицы Каланчевская, трамваи № 50 проследуют от проезда Энтузиастов до улицы Каланчевская. Вместо трамваев № 50 на участке "Метро "Новослободская" – "МИИТ" запустят автобусы.

Мусульмане у Московской соборной мечети, недалеко от проспекта Мира, совершат намаз в день празднования Курбан-байрама.

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа, паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву домашнего скота в память о том, как пророк Ибрахим (в библейской транскрипции – Авраам) готов был принести в жертву Богу своего сына, однако Всевышний послал Ибрахиму барана, которого тот принес в жертву вместо сына.

