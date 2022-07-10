Канатная дорога, Парк Горького и "Музеон" прекратили работу из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работу канатной дороги на Воробьевых горах пришлось остановить из-за непогоды, обрушившейся на столичный регион, сообщает пресс-служба спортивного комплекса на странице "ВКонтакте".

"Высадка всех пассажиров происходила на конечных станциях в штатном режиме. После чего произвели остановку линии канатной дороги", – рассказали в пресс-службе.

Тем, кто не смог использовать билет, оформленный на 10 июля, вернут деньги за его покупку.

В свою очередь, в телеграме-канале Парка Горького появилась информация о временном закрытии Парка Горького и "Музеон" из-за неблагоприятных погодных условий.

10 июля на Москву обрушились ливень, град и шквалистый ветер. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

Стало известно, что на станции "Владыкино" Московского центрального кольца из-за непогоды в северном вестибюле были повреждены несколько декоративных элементов потолка.

МЧС рекомендовало столичным водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать свои транспортные средства под деревьями.

Пешеходам также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.