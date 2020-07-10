Станция МЦД-1 Новодачная открылась после реконструкции

Фото: пресс-служба МЦД

На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" после реконструкции открылась станция Новодачная, сообщает пресс-служба магистрали.

На месте обычной железнодорожной остановки появился современный и комфортный вокзал. По прогнозам, в 2020 году станцией ежедневно будут пользоваться 4,3 тысячи пассажиров, а в перспективе 3-4 лет пассажиропоток увеличится вдвое.

"После реконструкции открыли станцию Новодачная первого диаметра. Раньше здесь был обычный остановочный пункт, по сути, с минимальным набором удобств для пассажиров, а теперь это современный вокзал. Станция одновременно работает на Москву и Московскую область. Запуская МЦД, мы планировали уйти от деления транспортной сети обоих регионов. И во многом за восемь месяцев работы диаметров нам это удалось", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уточняется, что станция Новодачная улучшила транспортное обслуживание Северного округа Москвы и подмосковного города Долгопрудного, где совокупно проживает более 150 тысяч человек. Также стало удобнее добираться до Московского физико-технического института и парка "Долгие пруды".

В ходе реконструкции специалисты построили новую платформу с навесом на всю длину, площадку оборудовали кассовой и турникетными зонами. Также сходы и подъемы крытого надземного пешеходного перехода оснащены 6 эскалаторами и 3 лифтами.

Сообщается, что пассажиры, использующие МЦД и новую билетную систему, смогут сэкономить до 44 минут в пути в сутки, а также до 75% расходов на проезд на определенных маршрутах.



Ранее говорилось, что территории около четырех новых станций Московских центральных диаметров благоустроят до конца года. Они находятся в районах Щукино, Марьино, Фили-Давыдково и Печатники.