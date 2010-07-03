Территорию около станции МЦК Лихоборы и платформы НАТИ благоустроят

На севере столицы начались работы по благоустройству в рамках интеграции станции МЦК Лихоборы и платформы НАТИ Октябрьской железной дороги, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Площадь территории выполнения работ – более пяти гектаров, а ее протяженность составляет два километра", – приводятся слова Бирюкова в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
Там планируют создать пешеходную зону и площадки для отдыха. На данный момент демонтируют покрытия и старый бордюрный камень. Также заменят асфальт на проезжей части.
По словам Бирюкова, на прилегающей к станциям территории установят около 120 новых фонарей и уличных торшеров, разобьют более 20 тысяч квадратных метров газона, а осенью высадят деревья и кустарники. Там установят скамейки, высадят цветы.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в 2019 году появится пересадка между платформой НАТИ МЖД и станцией МЦК Лихоборы. Также построят дополнительные переходы в районе станций МЦК Бульвар Рокоссовского, Локомотив и Верхние котлы. Кроме того, в этом году возведут четыре пешеходных перехода через железнодорожные пути МЦК.
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