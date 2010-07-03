В Красногорске построили новое здание образовательного центра "Созвездие"

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Завершилось строительство нового образовательного центра "Созвездие", расположенного в Красногорске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Новому зданию образовательного центра "Созвездие", возведенному на улице Большая Комсомольская в городском округе Красногорск, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что новый образовательный центр предназначен для реализации программ психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с задержками в развитии. Площадь здания составила почти 9 тысяч квадратных метров.

"Здание общеобразовательного центра представляет собой комплекс, состоящий из блоков, примыкающих друг к другу, каждый из которых имеет свое функциональное назначение", – рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В новом здании предусмотрена доступность для маломобильных групп населения.

Ранее сообщалось, что в театральном музее имени Бахрушина в начале июля откроют новую образовательную площадку для школьников. На ней будут проводить семинары, лекции, мастер-классы и экскурсии.