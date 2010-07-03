Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:57

В Красногорске построили новое здание образовательного центра "Созвездие"

город образование общество

02:57

Поделиться в социальных сетях:

Фото: center-psi.edumsko.ru

Завершилось строительство нового образовательного центра "Созвездие", расположенного в Красногорске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Новому зданию образовательного центра "Созвездие", возведенному на улице Большая Комсомольская в городском округе Красногорск, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что новый образовательный центр предназначен для реализации программ психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с задержками в развитии. Площадь здания составила почти 9 тысяч квадратных метров.

"Здание общеобразовательного центра представляет собой комплекс, состоящий из блоков, примыкающих друг к другу, каждый из которых имеет свое функциональное назначение", – рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В новом здании предусмотрена доступность для маломобильных групп населения.

Ранее сообщалось, что в театральном музее имени Бахрушина в начале июля откроют новую образовательную площадку для школьников. На ней будут проводить семинары, лекции, мастер-классы и экскурсии.

Читайте также

город образование общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика