Сотрудники ЦОДД встретятся с москвичами

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Сотрудники Центра организации дорожного движения встретятся с жителями столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

11 июля встречи пройдут в ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО, а 18 июля во всех остальных округах. Москвичи смогут задать интересующие вопросы координатору своего округа. С графиком встреч можно ознакомиться здесь.

Беседы с сотрудниками ЦОДД проводятся в столице с февраля текущего года. За несколько месяцев уже прошло 55 встреч, на которых горожане задали более 300 вопросов.

По просьбам жителей в столице сделали два новых пешеходных перехода, еще семь появятся в ближайшее время. На 14 участках обозначили жилую зону, на пяти улицах упорядочили парковку.

Кроме того, на одном перекрестке установили светофор, а до конца года их появится еще пять. Также благодаря обращениям москвичей изменили режим работы трех светофоров и установили камеру фотовидеофиксации.