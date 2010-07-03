Огненное шоу и турнир. Фестиваль "Времена и эпохи" пригласил отпраздновать День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гостей фестиваля "Времена и эпохи" ждет специальная программа, подготовленная к Дню России. В этот день выступать будут русские витязи и римские легионеры, пройдет княжеский пир. Также запланированы восточные танцы и спектакли по мотивам старинных историй, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В музее-заповеднике "Коломенское" откроется V Международный турнир святого Георгия. В состязаниях примут участие 12 реконструкторов из Австралии, Англии, Белоруссии, Канады, России и Франции. Все желающие смогут увидеть поединки конных и пеших рыцарей и послушать концерты средневековой музыки.

По словам организатора мероприятия Дмитрия Савченко, будет продемонстрировано мастерство воинов в четырех дисциплинах: сшибки на конях с применением щита и копья на ристалище, состязание меле, предполагающее бой за знамя со сменой команд, конкурс steel&arms, демонстрирующий навыки владения оружием в седле, а также наземное сражение рыцарей с разным видом оружия.

"В основу состязания легла "Книга турниров" Рене Анжуйского, написанная им в 1460 году", – приводятся в сообщении слова Савченко.

12 июня на площадку "Османская империя", которая находится около дома 19 на Тверской улице, прибудут четыре верблюда с товарами. Затем начнется огненное шоу и представление танцовщиц и артистов театра теней "Карагез".

На площадке "Русско-турецкая война", расположенной на Тверском бульваре у дома 28, реконструируют один из эпизодов штурма Шипки, при котором русские войска одержали победу.

Театрализованная экскурсия пройдет на площадке "Шелковый путь. От Руси до халифатов" около дома 2 на Тверском бульваре.

Три театрализованных представления ждут гостей площадки "Купеческий путь. Древняя Русь", которая находится по адресу Страстной бульвар, дом 9.

На Никитском бульваре, где располагается площадка "Ремесленный посад", 12 июня пройдет княжеский пир.

На площадке "Москва Ивана Грозного" на Яузском бульваре покажут драму "Царь Максимилиан".

Состязание танцоров пройдет на Пушкинской площади, а на Чистопрудном бульваре посетителям расскажут об эпохе Александра Пушкина.

На площадке "Крымская война" в День России пройдет реконструкция "Временное перемирие".

Международный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходит в Москве с 7 по 16 июня.

Во вторник, 11 июня, в музее-заповеднике "Коломенское" при "Дворе Ричарда Львиное Сердце" можно будет насладиться конными состязаниями между европейскими и сарацинскими всадниками. На Тверском бульваре, 19 на площадке "Османская империя XVI-XVII века" пройдут выступления театра теней "Керагез". Выступления будут длиться около 20 минут в 18:00, в 19:00 и 20:00.